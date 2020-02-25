(Özel) Sarıyer'de denizde can pazarı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Sarıyer'de denizde can pazarı - Son Dakika

(Özel) Sarıyer'de denizde can pazarı

6 saat önce

Sarıyer'de 25 yaşlarında erkek bir şahıs elbiselerini çıkartıp sahilden denize atladı.

(Özel) Sarıyer'de denizde can pazarı, System.String[]

Sarıyer'de 25 yaşlarında erkek bir şahıs elbiselerini çıkartıp sahilden denize atladı. Bir süre çırpınarak yardım isteyen genç, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 15.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Piyasa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 25 yaşlarında erkek bir şahıs, elbiselerini çıkartıp vatandaşların gözü önünde denize atladı. Gencin "çıkamıyorum" diye çığlık attığını duyan vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gencin denizden bota alarak karaya çıkarttı. Genç, polis ekiplerinin yardımıyla sedyeye alınarak sağlık ekiplerinin nezaretinde ambulansa götürüldü. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan genç, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Sarıyer, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sosyal medya için video çekmek isteyen genci bayıltana kadar dövdüler
Ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu intihar etti Ünlü iş adamı Ali Armağan'ın oğlu ölü bulundu Emniyet Genel Müdürlüğü, Davutoğlu'nun koruma kararının kaldırıldığı iddialarına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 23:37:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Sarıyer'de denizde can pazarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]