(Özel) Sarıyer'de otomobil takla attı, cadde trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Sarıyer'de otomobil takla attı, cadde trafiğe kapatıldı - Son Dakika

(Özel) Sarıyer'de otomobil takla attı, cadde trafiğe kapatıldı

6 saat önce

Sarıyer'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, önündeki otomobile çarparak takla attı.

(Özel) Sarıyer'de otomobil takla attı, cadde trafiğe kapatıldı, System.String[]

Sarıyer'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, önündeki otomobile çarparak takla attı. Kazada yaralanan takla atan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği cadde trafiğe kapatıldı.


Kaza, saat 10.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesi Maslak istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükdere Caddesi üzerinde 34 SA 3261 plakalı otomobili ile seyreden Burak E., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önündeki 34 AFE 253 plakalı otomobile çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle savrulan Burak E., yönetimindeki otomobil takla attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.


Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi Maslak yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine çağrılan çekici ekipleri takla atan otomobili yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. Çalışmalar esnasında cadde polis ekipleri tarafından tamamen trafiğe kapatıldı. Takla atan otomobilin çekiciye yüklenmesi sonucu trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.


"Yaralı hastaneye kaldırıldı"


Kazayı anlatan sürücü Mehmet Gönderici, "Ben önde seyir halindeydim. Ben arkadan vurduğunu ve takla attığını gördüm. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Yaralı hastaneye kaldırıldı" dedi. - İSTANBUL

Büyükdere Caddesi, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:08 Kaynak: İHA
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