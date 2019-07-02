Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) SARIYER'DE YUNUS POLİSİ KAZA YAPTI
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(ÖZEL) SARIYER'DE YUNUS POLİSİ KAZA YAPTI

1 saat önce

Sarıyer'de motosikletli polis, yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

(ÖZEL) SARIYER'DE YUNUS POLİSİ KAZA YAPTI, System.String[]

Sarıyer'de motosikletli polis, yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Büyükdere Caddesi Sarıyer yönünde ilerleyen motosikletli yunus polisi, önünde seyreden Bahçeköy- Beşiktaş hattında çalışan yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan polis yaralandı. Yaralının yardımına ilk olarak minibüsteki yolcular koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yapan polisin meslektaşları da olay yerine geldi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralıya ilk müdahalede bulundu. Daha sonra sedye ile ambulansa alınan yaralı polis tedavisi için hastaneye kaldırıldı. 

Görüntü dökümü:
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-Kazaya karışan yolcu minibüsü
-Yerde yaralı yatan yunus polisi
-Kaza yerinde toplanan vatandaşlar
- Polis ekipleri
-Polisin trafikte kalan ambulansa yol açması
-Ambulansın gelmesi
-Sağlık ekiplerinin yaralı polise ilk müdahalesi
-Yaralının sedye ile ambulansa taşınması
-Minibüs yolcusu bir kadın ile röportaj
-Kazaya karışan polis motosikleti
-Genel ve detay görüntüler
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:22 Kaynak: DHA
Sarıyer, Polis, Güncel
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