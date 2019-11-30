(Özel) Savaş mağduru Muhammed'in polis olma hayali gerçek oldu

Suriye'deki iç savaşta gerçekleştirilen bir saldırı sonucu çıkan yangında vücudu yanıklar içerisinde kalan, bir gözü hasar gören ve aynı savaşta babası öldükten sonra Türkiye'ye sığınan 10 yaşındaki Muhammed Ali'nin polis olma hayali gerçek oldu. Küçük çocuğu yaşadığı amcasının evinde ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polis kıyafeti giydirdikleri Muhammed'in hayalini gerçeğe dönüştürdü.



Korkunç olay sonrası sığındığı Türkiye'de amcası Fuad Ali ile birlikte yaşamaya başlayan Suriyeli savaş mağduru Muhammed Ali'nin büyüyünce polis olmak istediğini, İHA'nın haberinden öğrenen Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, küçük çocuğa sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Beraberinde şube personeliyle birlikte küçük çocuğu evinde ziyaret eden Şube Müdürü Selma Petek, polis kıyafeti giydirdiği Muhammed Ali'ye oyuncak polis arabası ve bebek polis hediye etti. Polisleri karşısında görünce büyük bir heyecan ve sevinç yaşayan savaş mağduru Muhammed Ali, onlara sarılıp öperek mutluluğunu paylaştı. Hayalini kurduğu polis kıyafetini giyip şapkasını taktıktan sonra bir de 'polis selamı' veren Muhammed Ali, şube personeliyle bir süre sohbet etti.



Büyüyünce polis olmak isteğini burada tekrar yineleyen Muhammed Ali, "Çünkü polisler çok iyi. İnsanlara yardım ediyorlar, bende büyüyünce polis olarak insanlara yardım etmek istiyorum" diyerek kendisine verilen hediyelerden dolayı polislere teşekkür etti.



Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre sohbet ettiği Muhammed Ali'yi daha sonra polis otosuna bindirerek bir süre gezdirdi. Muhammed Ali'de polisleri yine polis selamı ile uğurladı.



4 yıldır Mersin'de yaşıyor



Ülkesindeki iç savaşta ailesini kaybeden ve çıkan bir yangında yüzü tanınmayacak hale gelen Muhammed Ali, 4 yıl önce Halep'teki saldırıda yaralandıktan sonra Türkiye'ye getirilerek yapılan ilk tedavisinin ardından Mersin'deki amcası Fuad Ali ile birlikte yaşamaya başladı. Yaklaşık bir yıl önce polis tarafından amcayla birlikte çöpten atık toplarken bulunan küçük çocuk, her türlü barınma, tedavi ve bakımları karşılanmak üzere Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesine alındı. Burada Sevgi Evleri Sitesi'ne yerleştirilen talihsiz çocuk, bir süre terapi gördü. Ardından Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahisine götürülen Muhammed'in tetkikleri yapılarak tedavi sürecine başlandı. Burada uzun bir tedavi süreci yaşayan, elleri, bilekleri ve eklem bölgeleri yapılan ameliyatlarla yeniden işlevliğine kazandırılan Muhammed Ali, tedavisinin ilk bölümünün tamamlanmasının ardından tekrar amcasına teslim edildi. - MERSİN