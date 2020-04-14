(Özel) Şehir Hastanesinde Korona tedavisi biten 3 hasta daha taburcu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Şehir Hastanesinde Korona tedavisi biten 3 hasta daha taburcu oldu - Son Dakika

(Özel) Şehir Hastanesinde Korona tedavisi biten 3 hasta daha taburcu oldu

6 saat önce

Eskişehir Eskişehir Şehir Hastanesinde Korona virüs (Covid-19) tedavileri biten ve sağlıklarına kavuşanların sayısı her gün artarken, son olarak 3 kişi alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

(Özel) Şehir Hastanesinde Korona tedavisi biten 3 hasta daha taburcu oldu, System.String[]

Eskişehir Eskişehir Şehir Hastanesinde Korona virüs (Covid-19) tedavileri biten ve sağlıklarına kavuşanların sayısı her gün artarken, son olarak 3 kişi alkışlar eşliğinde taburcu edildi.


Eskişehir genelinde tedavileri tamamlanan ve taburcu edilenlerin sayısı 70'i aştı. Korona virüs ile mücadele kapsamında tedavileri biten 3 kişi daha bugün taburcu edildi. Yapılan ilk testlerde pozitif çıkan ve gördükleri tedavi ile virüsten kurtulan hastalar, doktorlar ve hastane çalışanlarının alkışları eşliğinde uğurlandı.


Korona virüse yakalanan ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuşanlar arasında bulunan Yusuf Çınar, yaşadıklarını anlattı. Süreçte doktorların ve çalışanların çok yardımcı olduğunu ifade eden ve Afyon Emirdağ'dan gelen Çınar, "Buradan öncelikle Cumhurbaşkanım olmak üzere bu hastaneye bütün emeği geçen insanlara teşekkür ediyorum. Bir hafta önce öksürük, halsizlik ve nefes darlığından başvurdum. Doktorlarımızdan Allah razı olsun. Sağlık çalışanından temizlik görevlisine kadar hepsi çok iyi davranıp çok iyi baktılar. 1 haftada sonuç geldi, bugün de Allah'ın izniyle sonucumuz negatif geldi ve çıkıyoruz hastaneden. Her şey çok güzeldi burada. Yememiz, içmemizi bakımımız olsun her şey çok iyiydi" dedi.


"Günlük 20-30 hasta arasında da taburcu edilen hastamız oluyor"


Korona virüs kapsamında her gün 20-30 kişiyi taburcu ettiklerini ifade eden Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, "Eskişehir Şehir Hastanesi bu pandemi sürecinde ilimizin ağırlıklı olarak yükünü çeken bir hastane. Dolayısıyla ildeki şüpheli veya pozitif vakaların yaklaşık yüzde 45 kadarı bizim hastanemizde tedavi ediyor. Tabi sadece Covid süreciyle ilintili bir hastane değil. İlin nitelikli sağlık hizmetini verende bir hastane. Aslında hem Covid anlamında hem de Covid dışı sağlık hizmetleri kapsamında ilimizin bir amiral gemisi olduğunu söyleyebiliriz. Biz sadece Covid hastalarına hizmet veren bir hastane değiliz. Covid dışı sağlık hizmeti sunumunda da bakanlığın tespit ettiği algoritmalara bağlı kalarak hizmetimizi kesintiye uğratmıyoruz. Bu süreç içerisinde bizim de Covid için ayırdığımız 200 civarı hasta yatağımız, sadece Covidliler için ayırdığımız 43'de yoğun bakım yatağımız var. Ortalama bizim 150-200 civarında yatan hastalarımız oluyor. Bunların hepsi Covid pozitif hastalar değil. Altını çizmekte fayda var. Bunlar tabi bizim Covid polikliniklerimize başvurmuş ve hekimlerimizin değerlendirmesiyle kuşkulu olarak ön görülmüş hastalar. Bunların da takip ve izlemeleri yapılıyor. Sürüntüleri alınıyor, sürüntülerinin sonucuna göre bir kısmı Covid pozitif, bazıları negatif oluyor ve taburcu ediliyorlar. 14 Mart gibi biz sürece aktif olarak katıldık. Bu dönem içerisinde azımsanmayacak kadar taburcu ettiğimiz hastalar oldu. Kabaca şöyle söyleyebiliriz aslında. Bizim yaklaşık gün içinde değişse de ortalama 150-200 civarında Covid polikliniklerine hastalarımız başvuruyor. Bu 150-200 hastanın yakşalık 20-30 kadarı yeni yatış olarak servise yatırılıyor. Günlükte 20-30 hasta arasında da taburcu edilen hastamız oluyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 01:52 Kaynak: İHA

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