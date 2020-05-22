(Özel) Şehirlararasında VİP taşımacılık

Zonguldak'ta şehirler arası taşımacılık yapan bir firma, karayolu taşımacılık fiyatlarının artması nedeniyle yolcularına otobüs yerine özel VİP araçla hizmet veriyor. Yolculuk öncesi yolcuların ateşi ateş ölçer ile ölçülüyor ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınıyor.



Kent merkezinde şehirler arası taşımacılık yapan firmanın sahibi Ömer Özcan, yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla şehirler arası taşımacılığa yenilik getirdi. Belirlenen otobüs fiyatlarının lüks taşımacılık fiyatlarına ulaşması üzerine harekete geçen Özcan, dört VİP aracıyla hizmet veriyor.



Rize, Trabzon, Antalya, Ankara, İstanbul, Muğla- Bodrum, İzmir, Bursa gibi illere yolcu taşıyan Özcan, vatandaşların da bu hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstanbul için kişi başı 200, Rize-Trabzon için 500 lira ücret alan firma, yolcularını evinden alıp gideceği yere kadar ulaştırıyor. Yolcuların ateşi ise ateş ölçer ile ölçülüyor. Sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak yolcu taşınıyor.



10 kişilik araca sosyal mesafe kuralları gereği en fazla 4 yolcu alan firma, Zonguldak'ın yanı sıra en çok talep gelen Çaycuma ilçesinde de hizmet veriyor.



İsteyen tek başına yolculuk yapıyor



Araçta başka yolcu istemeyenler ise dört kişilik ücreti ödeyerek tek başına da seyahat edebiliyor. Başka müşteri bulamadıkları taktirde tek kişiyi bile gideceği yere götürdüklerini anlatan Özcan, şöyle dedi:



"Ülkenin birçok yerinde olduğu gibi Zonguldak'ta da korona virüs dolayısıyla hayat durdu. Taşımacılık durdu. Sektör durdu. İnsanların gideceği yerler vardı. Bu konuda bize gelen yoğun taleplerden dolayı zaten taşıma yetki belgemiz var. Bundan dolayı VİP araçlarımız vardı. Zaten biz bu işi gezi olarak düzenliyorduk. Böyle talep gelince İstanbul, Antalya, Ankara, Bodrum, İzmir,Trabzon gibi her tarafa sefer düzenlemeye başladık. Yolcumuz telefon açıyor. Evinden alıyoruz. Gideceği yere kadar bırakıyoruz. Vatandaşa bilet fiyatları ağır geliyor. Biz buradan Ankara'ya bir kişi de olsa söz vermişsek kişi başı 200 lira getiriyoruz. Bu sağlık açısından da 10 kişilik arabada 4 kişi taşıyoruz. Bazı vatandaşlarımız arabaya kimsenin alınmasını istemiyor. Dört kişi parasını veriyor. Geçen Rize'ye götürdük. Kişi başı 500 TL dedik. Bir kişiden başka kimse çıkmadı. Yolcuyu tek başına evine kadar götürdük. Zonguldak'tan ziyade Çaycuma ilçesinden bizi çok arıyorlar."



Yolculardan Hasan Bostancı, "Bu dönemde böyle bir hizmeti vermek. Hem büyük bir cesaret hem de büyük bir yatırım. Aynı zamanda firma açısından da önemli bir birikimin olması gerekiyor. Hem seyahat hizmetlerini bilmek hem de müşteri portföyünü bilmek çok önemli bir şey. Bu firmanın da bu sermayesi var. Tebrik ediyorum Zonguldak'ta bu hizmeti sağladıkları için. Ben İstanbul'a gidiyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK