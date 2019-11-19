Son Dakika Haberleri: Özel sektör kuruluşlarına temel afet bilinci eğitimi verildi
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Özel sektör kuruluşlarına temel afet bilinci eğitimi verildi

6 saat önce

Bilecik Afet ve Acil Durum(AFAD) İl Müdürlüğü tarafından kentteki özel sektör kuruluşlarına temel afet bilinci ve yangın konularına eğitim verildi.

Özel sektör kuruluşlarına temel afet bilinci eğitimi verildi, System.String[]

Bilecik Afet ve Acil Durum(AFAD) İl Müdürlüğü tarafından kentteki özel sektör kuruluşlarına temel afet bilinci ve yangın konularına eğitim verildi.


AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, yapılan eğitimlerin devam edeceğini belirtti. Demirel, "İlimizde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarındaki görevli personellerin afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili hareket tarzlarının belirlenerek imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması amacıyla temel afet bilinci ve yangın konularında eğitim verilmeye başlandı. Eğitim sonrası yangın söndürme cihazlarının kullanımları uygulamalı olarak gösterilerek tahliye tatbikatları yapıldı. Müdürlüğümüz bünyesindeki verilecek eğitim ve tatbikatlara yıl içerisinde de devam edilecektir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
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