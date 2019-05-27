Özel sektör-lise işbirliği

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde lise öğrencileri Fatih Kıral Mobilya'da sektörü deneyimleyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde lise öğrencileri Fatih Kıral Mobilya'da sektörü deneyimleyecek. Markadan yapılan bilgilendirmeye göre Türkiye'de ilk olan anlaşma kapsamında öğrenciler için fabrikada özel sınıflar üretim bölümleri oluşturulacak.



Fatih Kıral Mobilya, Nisan ayı içinde Milli Eğitim Bakanlığı ile bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmaya göre bundan sonraki süreçte Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı öğrencileri artık işi ustasından öğrenecek. İmzalanan protokol gereği hem okulda hem de söz konusu mobilya üreticisinin Çekmeköy'deki fabrikasında bu öğrencileri eğitmek için özel sınıflar ve üretim bölümleri oluşturulacak.



Ayrıca öğrenciler bir yandan kendi alanlarında eğitsel ve sosyal gereksinimlerini güçlendirerek eğitim alırken diğer yandan da mobilya üretim sektörü için yeni teknolojilerle donatılmış nitelikli insan gücünü oluşturacaklar. Dahası, sektörün önemli ihtiyaçlarından biri olan CNC makinesi (Computer Numerical Control - Bilgisayarlı Sayısal Kontrol) kullanabilecek insan gücü yetiştirmek için de yine Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin makine bölümünde okuyan öğrencilere eğitim verilecek.



Hem eğitim hem istihdam



Protokol gereğince Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanında eğitim yapılabilmesi için okulda bir Fatih Kıral Eğitim Sınıfı; Fatih Kıral Mobilya'nın fabrikasında da bir Sanat Atölyesi açılacak. Bu sınıfta eğitim alan öğrenciler arasından belli kriterlere göre seçilen öğrenciler ise Fatih Kıral Mobilya'nın üretim tesislerinde beceri eğitimi ve staj alma imkanına da kavuşacak. Başarılı öğrencilerin, mezuniyet sonrası Fatih Kıral Mobilya bünyesinde istihdamı da sağlanacak.



Öğretmenler de unutulmadı



İmzalanan protokol gereği, söz konusu mobilya üreticisinin üretim tesislerinde Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanında görevli öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler de düzenlenecek. Yine Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarını bölümüne yönelik öğretim programı ve eğitim materyalleri de mobilya üreticisi tarafından hazırlanacak.



Şimdilik 'pilot uygulama' olan protokolün mobilya sektöründe tüm illere yayılması amaçlanıyor. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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