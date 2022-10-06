Özel Sektör Öğretmenleri, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde Taleplerini İçeren Raporu Milli Eğitim Bakanlığı'na Sundu - Son Dakika
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Özel Sektör Öğretmenleri, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde Taleplerini İçeren Raporu Milli Eğitim Bakanlığı'na Sundu

06.10.2022 10:53

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, öğretmenlerin yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini içeren raporu 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nde Milli Eğitim Bakanlığı’na sundu. Sendika Genel Başkanı Eren Edebali, “Raporda özel sektörde çalışan yüzbinlerce öğretim emekçisinin sorunları ekonomik talepleri içinde bulundukları koşulları yer alıyor. Olası bir taban maaşı uygulamasında yaşanabilecek handikapları dile getirdik. Bununla ilgili hızlı adımlar istiyoruz dedik” diye konuştu.

DİLAN KUTLU

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, öğretmenlerin yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini içeren raporu 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde Milli Eğitim Bakanlığı'na sundu. Sendika Genel Başkanı Eren Edebali, "Raporda özel sektörde çalışan yüzbinlerce öğretim emekçisinin sorunları ekonomik talepleri içinde bulundukları koşulları yer alıyor. Olası bir taban maaşı uygulamasında yaşanabilecek handikapları dile getirdik. Bununla ilgili hızlı adımlar istiyoruz dedik" diye konuştu.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, 31 Ağustos'ta özel sektör öğretmenlerine karşı polisin sert müdahalesinden sonra gündeme gelmiş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz öğretmenlerle yaptığı görüşmede yaşadıkları sorunları raporlaştırmalarını istemişti. Özel sektör öğretmenleri, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde hazırladıkları bu raporu Milli Eğitim Bakanlığı'na sundu.

"HIZLI ADIMLAR İSTİYORUZ"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer İnan ile bir görüştürme gerçekleştirdik. Bu görüşme 31 Ağustos'ta yaptığımız görüşmenin bir devamı niteliğindeydi. Bu görüşmede bizden daha önce talep edilen taban maaşı raporunu teslim ettik. Raporda özel sektörde çalışan yüzbinlerce eğitim emekçisinin sorunları ekonomik talepleri içinde bulundukları koşulları yer alıyor. Olası bir taban maaşı uygulamasında yaşanabilecek handikapları dile getirdik. Bir eğitim emekçisinin mesleğini nitelikli bir şekilde icra edebilmesi için gerekli önlemlerin bir an önce hayat geçirilmesi gerektiğini ifade ettik. Bununla ilgili hızlı adımlar istiyoruz dedik. Bakanlıkla ilgili bir güvenin ancak bu şekilde oluşacağını ifade ettik.

Bir sendika olarak bu işin takipçisi olduğumuzu şu an için üzerimize düşeni yaptığımızı, sunduğumuz raporla artık adım atması gerekenin bakanlık olduğunu dile getirdik. Her yerde tüm eğitim kurumlarında taban maaş talebimizi dile getireceğiz. Taban maaşı hakkımızı kazanacağız, 5 Ekim dünya öğretmenler günü kutlu olsun."

"TABAN MAAŞ UYGULAMASI GETİRİLSİN"

Raporda ise şu taleplere yer verildi:

"-Özel sektörde çalışan tüm öğretmenlerin asgari düzeyde kamuda çalışan öğretmenlerle aynı özlük haklarına sahip olması için yasal düzenleme yapılması.

-Bahsi geçen yasal düzenlemenin işlevsel olabilmesi adına öğretmenlerin sigortasız ve öğretmenlik dışında unvanlarla çalıştırılamaması için denetimlerin artırılması.

-Taban maaş uygulamasının ekonomik güvence oluşturabilmesi için 5580 sayılı kanunun 9. Maddesinde geçen en az 1 yıllık yapılması söylenen belirli süreli sözleşmenin, belirsiz süreli sözleşmeye dönüştürülmesi."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özel Sektör Öğretmenleri, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde Taleplerini İçeren Raporu Milli Eğitim Bakanlığı'na Sundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özel Sektör Öğretmenleri, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde Taleplerini İçeren Raporu Milli Eğitim Bakanlığı'na Sundu - Son Dakika
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