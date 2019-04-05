Özel Sektör Personeline ve Öğrencilere Afet ve Acil Durum Eğitimi Verildi

Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından, kentteki özel sektör kuruluş personellerine ve okullarda eğitim verildi.

Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından, kentteki özel sektör kuruluş personellerine ve okullarda eğitim verildi.



Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, verilen eğitimlerin personellere ve öğrencilere verimli olacağını ifade etti. Demirel, "İlimiz genelinde özel sektör kuruluşları ve okullarda afetlerle ilgili farkındalık oluşturmak ve bireyleri bilinçlendirmek amacıyla eğitim ve tatbikatlarımız devam etmektedir. Eğitimlerimizde afet öncesi, sırası ve sonrası neler yapılması gerektiği, afetlerde doğru davranış biçimleri, yangın ve sivil savunma konularında teorik bilgilendirme yapıldıktan sonra yangın söndürme cihazlarının kullanımları uygulamalı olarak gösterilerek tahliye tatbikatları yapılmaktadır" dedi. - BİLECİK

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