Son Dakika Haberleri: Özel Sektör Personeline ve Öğrencilere Afet ve Acil Durum Eğitimi Verildi

Özel Sektör Personeline ve Öğrencilere Afet ve Acil Durum Eğitimi Verildi

1 saat önce

Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından, kentteki özel sektör kuruluş personellerine ve okullarda eğitim verildi.

Özel Sektör Personeline ve Öğrencilere Afet ve Acil Durum Eğitimi Verildi, System.String[]
Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından, kentteki özel sektör kuruluş personellerine ve okullarda eğitim verildi.

Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, verilen eğitimlerin personellere ve öğrencilere verimli olacağını ifade etti. Demirel, "İlimiz genelinde özel sektör kuruluşları ve okullarda afetlerle ilgili farkındalık oluşturmak ve bireyleri bilinçlendirmek amacıyla eğitim ve tatbikatlarımız devam etmektedir. Eğitimlerimizde afet öncesi, sırası ve sonrası neler yapılması gerektiği, afetlerde doğru davranış biçimleri, yangın ve sivil savunma konularında teorik bilgilendirme yapıldıktan sonra yangın söndürme cihazlarının kullanımları uygulamalı olarak gösterilerek tahliye tatbikatları yapılmaktadır" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:04 Kaynak: İHA

Hayri Demirel, Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sekreter Olarak Girdiği Belediyeye Başkan Oldu Fantazi İçin Eşlerini Değiştirirken Yakalandılar: 8 Gözaltı Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık Son Dakika! Binali Yıldırım: Aradaki Fark 18 Bin Civarına Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 14:18:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel Sektör Personeline ve Öğrencilere Afet ve Acil Durum Eğitimi Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]