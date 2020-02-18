Özel sektör tahvil borçları 13,5 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel sektör tahvil borçları 13,5 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı - Son Dakika

Özel sektör tahvil borçları 13,5 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı

7 saat önce

Finansal olmayan şirketler tarafından ihraç edilen şirket tahvilleri, geçen yıl 13,5 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

Özel sektör tahvil borçları 13,5 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı, System.String[]

Finansal olmayan şirketler tarafından ihraç edilen şirket tahvilleri, geçen yıl 13,5 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından "özel sektör tahvil borçlanmaları trendi, riskler ve para politikasına" yönelik yayımlanan raporda, finansal olmayan şirketler tarafından ihraç edilen şirket tahvillerinin, 2008 küresel finansal krizinden bu yana görülmemiş seviyelere ulaşarak geçen yıl 13,5 trilyon dolara yükseldiği belirtildi.

Raporda, finansal olmayan özel sektör şirketlerinin, geçen yıl genişleyici para politikalarına dönülmesiyle rekor miktarda borçlandığı belirtilerek, bu borçların, daha uzun vadelere ve daha düşük kredi kalitesine sahip olduğu vurgulandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti
Son dakika: Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verildi Manisa'daki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama: Yavaş depremler devam ediyor Kosova'da cinnet getiren polis memuru, ailesini öldürüp intihar etti

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:32:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel sektör tahvil borçları 13,5 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]