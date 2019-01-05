"Özel sektör teşviksiz yaşamaya alışmalı"
13 dakika önce
Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kutman, özel sektörde teşvike dayalı bir ürünün uzun vadede yaşamasının imkansız olduğunu belirterek, "Ne yaparsanız yapın, teşviksiz yaşamaya alışmanız lazım" dedi.
Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kutman, özel sektörde teşvike dayalı bir ürünün uzun vadede yaşamasının imkansız olduğunu belirterek, "Ne yaparsanız yapın, teşviksiz yaşamaya alışmanız lazım" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:30
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