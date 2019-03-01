Özel Sektör ve Yatırımlarda Kadınların Önü Açılmalı"

Türkiye İş Kadınları Derneği
(TİKAD) ile Doğu Akdeniz
Politika Derneği (DAPD) 'Türkiye ve KKTC
Yatırım ve İş Birliği Konferansı' düzenledi. Konferansta konuşan TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut
, özel sektör ve yatırımlarda kadınların önünün açılması gerektiğine dikkat çekti.
Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ile Doğu Akdeniz Politika Derneği'nin (DAPD) düzenlediği 'Türkiye ve KKTC Yatırım ve İş Birliği Konferansının açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
'da katıldı. İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü ve Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak
'ın da aralarında bulunduğu konferansta, Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat
Başçeri, Ekonomi
ve Enerji Bakanı Özdil Nami
, bazı milletvekilleri, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, DAPD Başkanı Daryal Batıbay ve iş dünyası ve turizm sektörü temsilcileri ile diğer davetliler de yer aldı.
BULUT: GELİŞME TEMBELLİĞİN REDDİNDEN GEÇER
Konferansın açılış konuşmasını yapan Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, ekonomik hayatta kadın erkek eşitliğine dikkat çekerek, bir ülkenin gelişebilmesinin kadın-erkek herkesin çok çalışmasından ve tembelliği reddetmesinden geçeceğini vurguladı.
Konferansın verimli geçeceğine inancını belirten Bulut, KKTC'li yetkililerden Kıbrıs
'a yapılacak yatırımlarda kadınlara ayrıcalık tanınmasını talep etti. Bulut, özel sektör ve yatırımlarda kadınların önünün açılmasını umduğunu ve dilediğini belirtti.
Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "KKTC'nin İkinci Ana Sektörü: Yüksek Öğretim" başlıklı paneldeki konuşma yapan Kavak, " Kuzey Kıbrıs
'ta yükseköğretim aynı zamanda çok önemli bir ekonomik sektördür. Yükseköğretim kalitesi, yurtdışından gelen öğrencilerin Kuzey Kıbrıs'ın tanıtımında nasıl faydalı olabilecekleri gibi konuları da dahil olmak üzere buradaki yüksek eğitimi konuşacağız" dedi.
Konferansta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Bayındırlık
ve Ulaştırma Bakanı
Tolga Atakan da konuşma gerçekleştirdi. - Girne