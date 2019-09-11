Özel sektörden masa tenisine destek

"Bir Gelecek" projesi ile 11 ilde masa tenisi ekipmanları dağıtımı için Birevim, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) ve Beşeri ve İktisadi Kalkınma (BEKA) Derneği arasında üçlü protokol imzalandı.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığında gerçekleştirilen imza törenine Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da katıldı.

İmza töreni öncesinde konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, özel girişimcilerin çeşitli konulardaki desteklerine teşekkür etti.

Protokolün hayırlı olması dileğinde bulunan Hamza Yerlikaya, "Özel girişimcilere spora, sporcuya ve eğitime verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Her şey devlet eliyle yapılamaz. Özel sektörün de katkı sağlaması amaçlanıyor." dedi.

Projenin sadece masa tenisiyle kalmaması gerektiğini anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"İnşallah bunun çapı da genişler. Biz her yere ulaşamayabiliyoruz. Özel sektör biraz daha rahat ulaşabiliyor. İnşallah nice büyük şampiyonların çıktığı bir masa tenisi oluşur. Son yıllarda masa tenisi gelişiyor, güçleniyor, madalya alıyor. Ölü toprağı serili dönemler bitti. Şimdi madalya alan camia var. Sizlerin katkıları, devletimizin imkanlarıyla daha büyük yerlere gelecek inşallah."

"Bir Gelecek" ismi verilen projenin adını da beğenen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya, "Devletine milletine bağlı, milli manevi değerlerine bağlı neslin oluşması için biz de el birliğiyle çalışıyoruz. Bu farklı farklı firmalarımıza da örnek olur. Sizin bu örnek davranışınız inşallah hayırlara vesile olsun." diyerek sözlerini tamamladı.

Karaca: "Bir Gelecek' projesi ile daha fazla gencimizi masa tenisiyle buluşturacağız"

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi de "Bir Gelecek' ile Türkiye'nin her yerinde gençlerimizin spor olanaklarını artıracak, onların eğitim ve öğretim hayatlarına katma değer sağlayacak işler yapacağız." dedi.

Ülkenin gençlerine inandıklarını ve güvendiklerini belirten Çiftçi, "Bu sebepten onları desteklemek için 'Bir Gelecek' projesini hayata geçirdik. İmzalanan protokol ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

BEKA Derneği Genel Başkanı ve "Bir Gelecek" Projesi Genel Koordinatörü Mustafa Alpay ise şunları kaydetti:

"Bir Gelecek' projesi ile Türkiye'nin her yerinde gençlerin hayatlarına dokunmak istiyoruz. Özellikle dezavantajlı bölgelerde gençlerimizin desteklenmesi gerektiğinin farkındayız. Bu kapsamda proje kapsamında BEKA Derneği olarak partnerimiz BİREVİM ile kütüphaneler kurduk, bilişim sınıfları yaptık, amatör sporcularımıza malzeme desteklerinde bulunduk ve dijital çağa entegre gençlerin yetişmesi için kodlama eğitimleri verdik. Şimdi başka bir hayırlı hizmet için burada bulunuyoruz."

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Fatih Karaca, branşlarına destek veren BİREVİM Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi ve BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay'a teşekkür ederek, "Masa tenisi sporunun Türkiye'de daha fazla tanınması, sevilmesi ve oynanması için federasyon olarak var gücümüz ile çalışıyoruz. 'Bir Gelecek' projesi ile daha fazla gencimizi masa tenisiyle buluşturacağız. İnanıyorum ki bu çalışmalar neticesinde yetenekli gençlerimizin keşfedilmesi mümkün olacak ve Anadolu'dan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkaracağız." şeklinde konuştu.