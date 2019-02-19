Özel Sektörün Dış Borçları 2018'de 14.2 Milyar Dolar Azaldı

Özel sektörün uzun ve kısa vadeli dış borçları, 2018'de toplam 14.2 milyar dolar azalarak 225.8 milyar dolar oldu.

Özel sektörün uzun ve kısa vadeli dış borçları, 2018'de toplam 14.2 milyar dolar azalarak 225.8 milyar dolar oldu.



Merkez Bankası'nın verilerine göre, özel sektörün Aralık sonu itibarıyla, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli dış kredi borcu 10.9 milyar dolar azalarak 210.6 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli dış kredi borcu da 3.3 milyar dolar azalarak 15.2 milyar dolara geriledi.



Bu dönemde, bankaların kredi borçlanmaları 8.9 milyar dolar azalırken, tahvil borçlanmaları da 2.0 milyar dolar azalışla 28.5 milyar dolara geriledi.



Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi borçlanmaları 198 milyon dolar azaldı, tahvil stoku da 326 milyon dolar azalışla 4.2 milyar dolar oldu.



Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.9 milyar dolar artarken, tahvil stoku da 500 milyon dolar azalarak 6.5 milyar dolara geriledi.



Aynı dönemde kısa vadeli kredi borçlara ilişkin, bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3.2 milyar dolar azalışla 9.4 milyar dolara inerken; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 173 milyon dolar artışla 3.2 milyar dolara yükseldi.



Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Aralık sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2.7 milyar dolar azalarak 146.8 milyar dolar oldu.



Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 3.1 milyar dolar azalarak 14.8 milyar dolar oldu.



Sektör dağılımı incelendiğinde, 210.6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun;



yüzde 48.9'u finansal kuruluşların,



yüzde 51.1'i de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.



Aynı dönemde, 15.2 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun;



yüzde 74.8'ini finansal kuruluşların,



yüzde 25.2'sini de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.



Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 64.8 milyar dolar tutarında bulunuyor. - İstanbul

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