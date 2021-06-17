Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2,2 milyar dolar azaldı

Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 2,2 milyar dolar azalarak 171,5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklamasına göre, Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 2,2 milyar dolar azalarak 171,5 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 2,1 milyar dolar azalarak 161,9 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 161 milyon dolar azalarak 9,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,3 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 230 milyon dolar azalışla 21,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 380 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 461 milyon dolar arttığı, tahvil stokunun ise 5 milyon dolar azalarak 7,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 264 milyon dolar azalışla 6,3 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 36 milyon dolar artışla 1,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Nisan sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,7 milyar dolar azalarak 107,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 447 milyon dolar azalarak 9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,5'inin dolar, yüzde 33,5'inin Euro, yüzde 2,2'sinin Türk lirası ve yüzde 1,8'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 37,6'sının dolar, yüzde 37,4'ünün Euro, yüzde 21,6'sının Türk lirası ve yüzde 3,4'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Nisan sonu itibarıyla, 161,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 42,6'sını finansal kuruluşların, yüzde 57,4'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 9,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,7'sini finansal kuruluşların, yüzde 16,3'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,8 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi. - İSTANBUL