Üye Girişi
Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2,2 milyar dolar azaldı - Son Dakika

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2,2 milyar dolar azaldı

17.06.2021 10:24
Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2,2 milyar dolar azaldı, System.String[]

Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 2,2 milyar dolar azalarak 171,5 milyar dolar oldu.

Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 2,2 milyar dolar azalarak 171,5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklamasına göre, Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 2,2 milyar dolar azalarak 171,5 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 2,1 milyar dolar azalarak 161,9 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 161 milyon dolar azalarak 9,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,3 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 230 milyon dolar azalışla 21,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 380 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 461 milyon dolar arttığı, tahvil stokunun ise 5 milyon dolar azalarak 7,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 264 milyon dolar azalışla 6,3 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 36 milyon dolar artışla 1,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Nisan sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,7 milyar dolar azalarak 107,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 447 milyon dolar azalarak 9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,5'inin dolar, yüzde 33,5'inin Euro, yüzde 2,2'sinin Türk lirası ve yüzde 1,8'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 37,6'sının dolar, yüzde 37,4'ünün Euro, yüzde 21,6'sının Türk lirası ve yüzde 3,4'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Nisan sonu itibarıyla, 161,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 42,6'sını finansal kuruluşların, yüzde 57,4'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 9,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,7'sini finansal kuruluşların, yüzde 16,3'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,8 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi. - İSTANBUL

Merkez Bankası, Nisan, dolar, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2,2 milyar dolar azaldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir 11:57 Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı 11:38 HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı Elon Musk'ın desteklediği CureVac aşısının etkinlik oranı yüzde 47 çıktı, şirket yarı yarıya değer kaybetti 11:32 Elon Musk'ın desteklediği CureVac aşısının etkinlik oranı yüzde 47 çıktı, şirket yarı yarıya değer kaybetti
Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı 11:23 Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Pazar günü uygulanan kısıtlamanın kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerek 11:09 Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Pazar günü uygulanan kısıtlamanın kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerek Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı 10:49 Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı
Kaçak kazı sırasında bulunan mozaikler, 24 saat boyunca korunuyor 10:42 Kaçak kazı sırasında bulunan mozaikler, 24 saat boyunca korunuyor Kendilerine 10:23 Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu

Son Dakika Haberleri
12:02 Usame bin Ladin'in öz yeğeni, tarihi zirvede Biden'ı protesto etti
11:57 Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir
11:53 Şenol Güneş'in totemi başarı getirmedi! 2002'de başarı getiren gri takım elbise bu kez kazandırmadı
11:35 Kanal İstanbul videosu olay oldu! Türkiye-Galler maçı öncesi TRT'de yayınlanan video İBB Sözcüsü Ongun'un tepkisini çekti
11:23 Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı
11:15 Cani anne, 2 yaşındaki bebeğini camdan aşağı attı: Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi
11:04 Altın güne yine düşüşle başladı! Gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor
10:49 Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı
10:46 Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı
10:26 Dolar bugün yükselişte, 8,61'den işlem görüyor
Usame bin Ladin'in öz yeğeni, tarihi zirvede Biden'ı protesto etti Usame bin Ladin'in öz yeğeni, tarihi zirvede Biden'ı protesto etti         
12:02
Şenol Güneş'in totemi başarı getirmedi! 2002'de başarı getiren gri takım elbise bu kez kazandırmadı Şenol Güneş'in totemi başarı getirmedi! 2002'de başarı getiren gri takım elbise bu kez kazandırmadı         
11:53
Kanal İstanbul videosu olay oldu! Türkiye-Galler maçı öncesi TRT'de yayınlanan video İBB Sözcüsü Ongun'un tepkisini çekti Kanal İstanbul videosu olay oldu! Türkiye-Galler maçı öncesi TRT'de yayınlanan video İBB Sözcüsü Ongun'un tepkisini çekti         
11:35
Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış         
11:27
Cani anne, 2 yaşındaki bebeğini camdan aşağı attı: Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi Cani anne, 2 yaşındaki bebeğini camdan aşağı attı: Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi         
11:16
Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
11:00
Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı         
10:46
Aşı ve maske karşıtlarının mazeretleri pes dedirtti! Cinsel organının küçülmesinden korkan bile var Aşı ve maske karşıtlarının mazeretleri pes dedirtti! Cinsel organının küçülmesinden korkan bile var         
10:26
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Aracın bagajına oturan çocuk, boynuna ip bağladığı atı kilometrelerce koşturdu! Tepki çeken olaya ceza yağdı Aracın bagajına oturan çocuk, boynuna ip bağladığı atı kilometrelerce koşturdu! Tepki çeken olaya ceza yağdı         
10:07
Hamile zannedilen kadının karnından 6,5 kilo kitle çıktı Hamile zannedilen kadının karnından 6,5 kilo kitle çıktı         
09:55
Marmara'da yeni felaket! Çınarcık çukurunda, hidrojen sülfür bulundu Marmara'da yeni felaket! Çınarcık çukurunda, hidrojen sülfür bulundu         
09:49
Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu         
09:38
Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü         
00:12
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu         
21:34
Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı         
18:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 12:05:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2,2 milyar dolar azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement