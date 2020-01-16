Özel sektörün dış kredi borcu 203.7 milyar dolar

Özel sektörün yurtdışından sağladığı, uzun ve kısa vadeli toplam kredi borcu Kasım sonu itibarıyla 203.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası verilerine göre, özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 2018 yıl sonuna göre 15.9 milyar dolar azalarak 193.5 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu da 5.2 milyar dolar azalarak 10.2 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcunun, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 51.8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Uzun vadeli kredi borcu kapsamında, borçluya göre dağılıma bakıldığında, aynı dönemde;

bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 9.1 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları 1.4 milyar dolar azalışla 27 milyar dolara geriledi.

Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 3.2 milyar dolara, tahvil stoku da 588 milyon dolar azalarak 3.7 milyara geriledi.

Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.4 milyar dolar azalırken, tahvil stoku 1.1 milyar dolar artarak 7.5 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli kredi borcu kapsamında da, borçluya göre dağılıma bakıldığında, aynı dönemde;

bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3.2 milyar dolar azalışla 6.2 milyar dolara,

finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 708 milyon dolar azalışla 2.6 milyar dolara geriledi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 193.5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60.9'u dolar, yüzde 33.7'si euro, yüzde 3.8'i lira ve yüzde 1.6'sı da diğer döviz cinslerinden, 10.2 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 49.6'sı dolar, yüzde 29.6'sı euro, yüzde 20.3'ü lira ve yüzde 0.5'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kasım sonu itibarıyla, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 45.5'ini finansal kuruluşların, yüzde 54.5'i de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, kısa vadeli kredi borcunun yüzde 71.5'i finansal kuruluşların, yüzde 28.5'i de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.