Özel sektörün dış kredi borcu 204.5 milyar dolara geriledi

Özel sektörün uzun vadeli dış borç stoku, Ekim sonu itibarıyla 16.3 milyar dolar azalarak 193.1 milyar dolara, özel sektörün toplam dış borcu da 204.5 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre, Ekim sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da 4.0 milyar dolar azalışla 11.4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku 2.3 milyar dolar azalarak 7.1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 625 milyon dolar azalarak 2.7 milyar dolar geriledi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, bankaların uzun vadeli kredi borçlanmalarının 9.6 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1.4 milyar dolar düşüşle 27.1 milyar dolara gerilediği görüldü.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3.0 milyar dolar düşüşle, tahvil stoku ise 558 milyon dolar azalarak 3.7 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 997 milyon dolar azalırken, tahvil stokunun ise 454 milyon dolar artışla 6.9 milyar dolara yükseldi.

Borç dağılımı alacaklıya göre incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ekim sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 14.6 milyar dolar azalarak 131 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borçlar ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 4.1 milyar dolar azalarak 10.9 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 193.1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60.8'i dolar, yüzde 33.7'si euro, yüzde 3.9'u lira ve yüzde 1.6'sı diğer döviz cinslerinden oluştu ve 11.4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 52'si dolar, yüzde 29.1'i euro, yüzde 18.3'ü lira ve yüzde 0.6'sı diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ekim sonu itibarıyla, 193.1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 45.5'ini finansal kuruluşların, yüzde 54.5'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 11.4 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 73.4'ünü finansal kuruluşların, yüzde 26.6'sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.