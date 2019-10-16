Son Dakika Haberleri: Özel sektörün dış kredi borcu 208.4 milyar dolar
Son Dakika Ekonomi Özel sektörün dış kredi borcu 208.4 milyar dolar

Özel sektörün dış kredi borcu 208.4 milyar dolar

38 dakika önce

Özel sektörün yurtdışından sağladığı, uzun ve kısa vadeli toplam kredi borcu Ağustos sonu itibarıyla 208.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Özel sektörün dış kredi borcu 208.4 milyar dolar, System.String[]

Özel sektörün yurtdışından sağladığı, uzun ve kısa vadeli toplam kredi borcu Ağustos sonu itibarıyla 208.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası verilerine göre, özel sektörün uzun vadeli kredi borcu geçen yıl sonuna göre 12.8 milyar dolar azalarak 196.6 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu da 3.6 milyar dolar azalarak 11.8 milyar dolara geriledi.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:35 Kaynak: DHA
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