Özel sektörün dış kredi borcu ilk yarıda azaldı - Son Dakika
Özel sektörün dış kredi borcu ilk yarıda azaldı
Özel sektörün yılın ilk yarısında uzun vadeli dış kredi borcu 17.9 milyar dolar azalarak 161.6 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli dış kredi borcu da 509 milyon dolar azalarak 8.5 milyar dolara geriledi.
Özel sektörün yılın ilk yarısında uzun vadeli dış kredi borcu 17.9 milyar dolar azalarak 161.6 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli dış kredi borcu da 509 milyon dolar azalarak 8.5 milyar dolara geriledi.
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19.08.2020 16:23:16. #1.12#
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