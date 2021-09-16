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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu temmuzda azaldı - Son Dakika

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu temmuzda azaldı

16.09.2021 10:11
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Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuzda geçen yıl sonuna kıyasla 130 milyon dolar azalışla 173,3 milyar dolar oldu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuzda geçen yıl sonuna kıyasla 130 milyon dolar azalışla 173,3 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2021 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 130 milyon dolar azalarak 173,3 milyar dolar oldu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, temmuzda geçen yılın sonuna kıyasla 110 milyon dolar artarak 163,8 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 240 milyon dolar gerileyerek 9,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, temmuzda geçen yılın sonuna göre bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 2,6 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı borçlanmaları da 777 milyon dolar azalışla 20,8 milyar dolar seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 883 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 3 milyon dolar gerileyerek 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 2,8 milyar dolar yükselirken, tahvil stoku da 2,1 milyar doları artışla 9,8 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları temmuzda geçen yılın sonuna kıyasla 513 milyon dolar azalışla 6,1 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 16 milyon dolar artışla 1,3 milyar dolar oldu.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 42,1 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar, temmuzda 2020 yıl sonuna göre 1,6 milyar dolar azalarak 107,7 milyar dolara düştü. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç da 412 milyon dolar gerileyerek 9,1 milyar dolara indi.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61'i dolar, yüzde 34,9'u avro, yüzde 2,3'ü Türk lirası ve yüzde 1,8'i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcun ise yüzde 38,2'si dolar, yüzde 34,5'i avro, yüzde 23,8'i Türk lirası ve yüzde 3,5'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,7'sini finansal kuruluşlar, yüzde 59,3'ünü finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,2'si finansal kuruluşların, yüzde 16,8'i finansal olmayan kuruluşların borçlarından meydana geldi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,1 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu temmuzda azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Döviz, Kredi, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Özel sektörün yurt dışı kredi borcu temmuzda azaldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Özel sektörün yurt dışı kredi borcu temmuzda azaldı - Son Dakika
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