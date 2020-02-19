Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 2019'da azaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 2019'da azaldı - Son Dakika Ekonomi

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 2019'da azaldı

12 dakika önce

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 2019'da 9,5 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 191,5 milyar dolar oldu.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 2019'da azaldı, System.String[]

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 2019'da 9,5 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 191,5 milyar dolar oldu.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:21 
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