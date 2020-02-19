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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 2019'da azaldı
12 dakika önce
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 2019'da 9,5 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 191,5 milyar dolar oldu.
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 2019'da 9,5 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 191,5 milyar dolar oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:21
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