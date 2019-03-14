Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün ocak sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 13,8 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu da 210,1 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün ocak sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 13,8 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu da 210,1 milyar dolara geriledi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

İki Aylık İhracatın Yüzde 10'u Kocaeli'den

Dünyaca Ünlü Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch: Türkiye'nin Potansiyel Büyümesi Geriledi

Sanayi Üretimi Yıllık Bazda Azaldı

ABD Başkanı Trump'tan Boeing 737 MAX Kararı: Kullanmayacağım