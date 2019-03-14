Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
1 saat önce
Özel sektörün ocak sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 13,8 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu da 210,1 milyar dolara geriledi.
Özel sektörün ocak sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 13,8 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu da 210,1 milyar dolara geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:00
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