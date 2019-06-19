Son Dakika Haberleri: Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

1 saat önce

Özel sektörün nisan sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 11,8 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 206,9 milyar dolara indi.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı, System.String[]
Özel sektörün nisan sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 11,8 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 206,9 milyar dolara indi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:38 
Ekonomi
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