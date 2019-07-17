Son Dakika Haberleri: Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

2 saat önce

Özel sektörün mayıs sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 204,5 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı, System.String[]
Özel sektörün mayıs sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 204,5 milyar dolara geriledi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elon Musk: 'Neuralink' ile insan aklı okunabilecek Akdağ'da doğal ortamda yetişen kekikler geçim kaynağı oluyor 15 Temmuz'da köprünün üstündeki askerin kafasını kestiğini iddia etti Antalya'da yediemin otoparkları dolup taştı! 8 yıldır bekleyen araçlar var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 19:53:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]