Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
2 saat önce
Özel sektörün mayıs sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 204,5 milyar dolara geriledi.
Özel sektörün mayıs sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 204,5 milyar dolara geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:27
Elon Musk: 'Neuralink' ile insan aklı okunabilecek Akdağ'da doğal ortamda yetişen kekikler geçim kaynağı oluyor 15 Temmuz'da köprünün üstündeki askerin kafasını kestiğini iddia etti Antalya'da yediemin otoparkları dolup taştı! 8 yıldır bekleyen araçlar var