Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
1 saat önce
Özel sektörün haziran sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12,4 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 201,7 milyar dolara geriledi.
Özel sektörün haziran sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12,4 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 201,7 milyar dolara geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:49
Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 201,7 milyar dolara geriledi Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı ÇAYKUR, kuru çay fiyatına yüzde 15 daha zam yaptı Bayramda kaybolan genç, bıçaklanarak öldürüldükten sonra araziye gömülmüş