Son Dakika Haberleri: Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

1 saat önce

Özel sektörün haziran sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12,4 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 201,7 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı , System.String[]
Özel sektörün haziran sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12,4 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 201,7 milyar dolara geriledi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:49 
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Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 201,7 milyar dolara geriledi
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