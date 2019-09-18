Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
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Özel sektörün temmuz sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12,9 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 198,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Özel sektörün temmuz sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12,9 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 198,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:45
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