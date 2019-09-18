Son Dakika Haberleri: Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

35 dakika önce

Özel sektörün temmuz sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12,9 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 198,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı, System.String[]

Özel sektörün temmuz sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 12,9 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 198,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:45 
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