Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı - Son Dakika
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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

6 saat önce

Özel sektörün 2019 yılının kasım sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 10,2 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 193,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı, System.String[]

Özel sektörün 2019 yılının kasım sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 10,2 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 193,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2019 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.


Buna göre, kasımda 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 15,9 milyar dolar azalarak 193,5 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 5,2 milyar dolar gerileyerek 10,2 milyar dolara düştü.


Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları kasımda 2018 sonuna göre 9,1 milyar dolar azaldı. Bu dönemde bankaların uzun vadeli tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1,4 milyar dolar azalışla 27 milyar dolara geriledi.


Kasımda 2018 sonuna göre bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,2 milyar dolar azalırken, tahvil stoku da 558 milyon dolarlık düşüşle 3,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,4 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 1,1 milyon dolar artarak 7,5 milyar dolara çıktı.


Bankaların kasımda 2018 sonuna göre kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 3,2 milyar dolar azalışla 6,2 milyar dolar oldu. Bu rakam finansal olmayan kuruluşlarda ise 708 milyon dolar düşüşle 2,6 milyar dolar düzeyinde kaydedildi.


Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 51,8 milyar dolar


Verilerin alacaklıya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu açısından kasımda 2018 sonuna kıyasla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 15,4 milyar dolar azalarak 130,1 milyar dolara geriledi. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 5,1 milyar dolar gerileyerek 9,8 milyar dolara indi.


Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 193,5 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,9'u dolar, yüzde 33,7'si avro, yüzde 3,8'i Türk lirası ve yüzde 1,6'sı ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli 10,2 milyar dolarlık kredi borcunun ise yüzde 49,6'sı dolar, yüzde 29,6'sı avro, yüzde 20,3'ü Türk lirası ve yüzde 0,5'i diğer döviz cinsleri oldu.


Sektör dağılımı incelendiğinde, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 45,5'i finansal kuruluşların, yüzde 54,5'i ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 71,5'i finansal kuruluşlar, yüzde 28,5'i ise finansal olmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.


Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplamı 51,8 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:50 Kaynak: AA
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