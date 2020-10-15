Özel sektörün dış kredi borcu 17.2 milyar dolar düştü

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borçları, Ağustos sonu itibarıyla, geçen yılın sonuna göre, 16.9 milyar doları uzun vadeli ve 333 milyon doları kısa vadeli olmak üzere, toplam 17 milyar 233 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde özel sektörün uzun vadeli dış kredi borçları 162.2 milyar dolara, kısa vadeli dış kredi borçları da 8.4 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.5 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı borçlanmaları da 592 milyon doları azalışla 20.6 milyar dolara geriledi.Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi borçları 1.8 milyar dolar, tahvil stoku da 1.1 milyar dolar azalarak 2.5 milyar dolara geriledi.Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 9.3 milyar dolar, tahvil stoku da 696 milyon dolar azalarak 6.5 milyar dolara geriledi.Buna karşılık bankaların kısa vadeli dış kredi borcu 458 milyon dolar artışla 6.1 milyar dolara yükselirken, finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları 345 milyon dolar azalışla 1.2 milyar dolara geriledi.Uzun vadeli 162.2 milyar dolarlık toplam kredi borcunun yüzde 43.6'sı finansal kuruluşların, yüzde 56.4'ü finansal olmayan kuruluşların borcuydu.Aynı dönemde, 8.4 milyar dolarlık kısa vadeli kredi borçlarının yüzde 83.2'si finansal kuruluşların, yüzde 16.8'i de finansal olmayan kuruluşların borcuydu.Ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, özel sektörün 1 yıl içinde yapacağı anapara geri ödemelerinin toplam 42.1 milyar dolar düzeyindeydi.