Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ocakta azaldı - Son Dakika

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ocakta azaldı

16.03.2021 10:34
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ocakta azaldı, System.String[]

Özel sektörün, ocak ayında yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 9,8 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 164,1 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün, ocak ayında yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 9,8 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 164,1 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2021 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, ocakta 2020 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 18 milyon dolar azalarak 164,1 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 49 milyon dolar gerileyerek 9,8 milyar dolara indi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, ocakta geçen yıl sonuna göre bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmalarının 333 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı borçlanmalarının ise 839 milyon dolar artışla 22,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 250 milyon dolar azalırken, tahvil stoku önemli bir değişiklik göstermeyerek 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 195 milyon dolar azaldı, tahvil stoku 6 milyon dolar düşüşle 7,8 milyar dolara geriledi.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları ocakta geçen yıl sonuna kıyasla 46 milyon dolar azalışla 6,6 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 78 milyon dolar artışla 14 milyar dolar oldu.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 43,9 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun ocakta 2020 yıl sonuna göre 903 milyon dolar azalarak 108,7 milyar dolara indiği görüldü. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 140 milyon dolar azalarak 9,4 milyar dolara geriledi.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,3'ü dolar, yüzde 33,5'i avro, yüzde 2,4'ü Türk lirası ve yüzde 1,8'i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,6'sının dolar, yüzde 33,6'sının avro, yüzde 23,6'sının Türk lirası ve yüzde 2,2'sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu gözlendi.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,3'ünü finansal kuruluşlar, yüzde 56,7'sini finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,6'sı finansal kuruluşların, yüzde 16,4'ü finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 43,9 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ocakta azaldı - Son Dakika Ekonomi


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