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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 3,1 milyar dolar azaldı - Son Dakika

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 3,1 milyar dolar azaldı

16.12.2021 10:19
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 3,1 milyar dolar azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Ekim ayında yıl sonuna göre 3,1 milyar dolar azalarak 169,8 milyar dolar oldu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Ekim ayında yıl sonuna göre 3,1 milyar dolar azalarak 169,8 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Ekim ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini paylaştı. Buna göre, Ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 3,1 milyar dolar azalarak 169,8 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,8 milyar dolar azalarak 161,4 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,3 milyar dolar azalarak 8,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,6 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,6 milyar dolar azalışla 19,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 971 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 4 milyon dolar azalarak 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,8 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 2,4 milyar dolar artarak 10,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar azalışla 5,5 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 103 milyon dolar azalışla 1,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ekim sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,6 milyar dolar azalarak 106,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,5 milyar dolar azalarak 8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161,4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,3'ünün dolar, yüzde 33,9'unun euro, yüzde 2'nin Türk lirası ve yüzde 1,8'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 37,8'inin dolar, yüzde 36'nın Euro, yüzde 21,9'unun Türk lirası ve yüzde 4,3'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ekim sonu itibarıyla, 161,4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,1'ini finansal kuruluşların, yüzde 59,9'unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 8,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,3'ünü finansal kuruluşların, yüzde 16,7'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,2 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

(İHA)

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 3,1 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dolar, Kredi, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 3,1 milyar dolar azaldı - Son Dakika


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