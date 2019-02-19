Son Dakika Haberleri: Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi

1 saat önce

Özel sektörün Aralık 2018 sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 10,9 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu da 3,3 milyar dolar azaldı.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi, System.String[]
Özel sektörün Aralık 2018 sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 10,9 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu da 3,3 milyar dolar azaldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:10 

Ekonomi
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