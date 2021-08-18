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Özel sektörün yurt dışı toplam kredi borcu arttı - Son Dakika

Özel sektörün yurt dışı toplam kredi borcu arttı

18.08.2021 10:24
Özel sektörün yurt dışı toplam kredi borcu arttı, System.String[]

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Haziran ayı sonu itibarıyla 2020 yıl sonuna göre 486 milyon dolar artarak 174 milyar dolar oldu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Haziran ayı sonu itibarıyla 2020 yıl sonuna göre 486 milyon dolar artarak 174 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 486 milyon dolar artarak 174 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 686 milyon dolar artarak 164,5 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 200 milyon dolar azalarak 9,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,2 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 789 milyon dolar azalışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 716 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 2 milyon dolar azalarak 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 1,9 milyar dolar artarak 9,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 387 milyon dolar azalışla 6,2 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 20 milyon dolar azalışla 1,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 767 milyon dolar azalarak 108,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 500 milyon dolar azalarak 9,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 164,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,3'ünün dolar, yüzde 34,8'inin Euro, yüzde 2,2'sinin Türk lirası ve yüzde 1,7'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,3'ünün dolar, yüzde 35,2'sinin Euro, yüzde 20,7'sinin Türk lirası ve yüzde 3,8'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Haziran sonu itibarıyla, 164,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,8'ini finansal kuruluşların, yüzde 59,2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 9,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,8'ini finansal kuruluşların, yüzde 16,2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 41,6 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

-İHA-

Özel sektörün yurt dışı toplam kredi borcu arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haziran, dolar, Kredi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özel sektörün yurt dışı toplam kredi borcu arttı - Son Dakika


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