Özel sektörün yurt dışı kredi borcu martta azaldı - Son Dakika

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu martta azaldı

Özel sektörün mart ayı itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 7,8 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 177,6 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu martta azaldı, System.String[]

Özel sektörün mart ayı itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 7,8 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 177,6 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2020 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.


Buna göre, martta 2019 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 3 milyar dolar azalarak 177,6 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 1,2 milyar dolar gerileyerek 7,8 milyar dolara indi.

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin martta 2019 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 100 milyon dolar artışla 21,3 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 736 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 123 milyon dolar gerileyerek 3,6 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 861 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 4 milyon dolar gerileyerek 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin martta 2019 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 941 milyon dolar azalışla 4,7 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 102 milyon dolar düşüşle 1,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 45 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç geçen yıl sonuna göre 2,8 milyar dolar azalarak 122,5 milyar dolara geriledi. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 1,2 milyar dolar düşerek 7,6 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 177,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,8'inin dolar, yüzde 33,5'inin avro, yüzde 3'ünün Türk lirası ve yüzde 1,7'sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. Toplam 7,8 milyar dolarlık kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 43,2'sini dolar, yüzde 33,2'sini avro, yüzde 22,9'unu Türk lirası ve yüzde 0,7'sini diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, mart sonu itibarıyla uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 42,4'ünü finansal, yüzde 57,6'sını ise finansal olmayan kuruluşların borcunun oluşturduğu görüldü. Aynı dönemde, kısa vadeli kredi borçlanmalarının yüzde 76,2'sini finansal, yüzde 23,8'ini finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu vade açısından incelendiğinde, mart sonu itibarıyla 1 yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplam 45 milyar dolar olduğu gözlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 10:40 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Özel sektörün yurt dışı kredi borcu martta azaldı - Son Dakika Ekonomi

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