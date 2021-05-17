Özel sektörün yurt dışı kredi borcu martta azaldı - Son Dakika

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu martta azaldı

17.05.2021 10:29
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Özel sektörün, mart ayında yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 9,1 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 161 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün, mart ayında yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 9,1 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 161 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2021 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna kıyasla 3,5 milyar dolar azalarak 170,2 milyar dolar oldu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, martta geçen yıl sonuna kıyasla 2,9 milyar dolar azalarak 161 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 605 milyon dolar gerileyerek 9,1 milyar dolara düştü.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, martta geçen yıl sonuna göre bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 1,6 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı borçlanmaları ise 540 milyon dolar artışla 22,1 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 541 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 541 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 19 milyon dolar düşüşle 7,7 milyar dolara geriledi.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları martta geçen yıl sonuna kıyasla 501 milyon dolar azalışla 6,1 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 62 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 42,2 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar, martta 2020 yıl sonuna göre 3,2 milyar dolar azalarak 106,3 milyar dolara indi. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 811 milyon dolar azalarak 8,7 milyar dolara geriledi.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,4'ü dolar, yüzde 32,6'sı avro, yüzde 2,2'si Türk lirası ve yüzde 1,8'i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 39,1'inin dolar, yüzde 35,8'inin avro, yüzde 22,3'ünün Türk lirası ve yüzde 2,8'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu gözlendi.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43'ünü finansal kuruluşlar, yüzde 57'sini finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,7'sini finansal kuruluşların, yüzde 16,3'ünü finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,2 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dolar, Kredi, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Özel sektörün yurt dışı kredi borcu martta azaldı - Son Dakika Ekonomi


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