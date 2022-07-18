Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayıs ayında azaldı - Son Dakika
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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayıs ayında azaldı

18.07.2022 10:17
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayıs ayında azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayısta 2021 sonuna kıyasla 5,4 milyar dolar azalışla 163,6 milyar dolar oldu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayısta 2021 sonuna kıyasla 5,4 milyar dolar azalışla 163,6 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2022 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, mayıs ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2021 sonuna kıyasla 5,4 milyar dolar azalarak 163,6 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 6,1 milyar dolar düşüşle 155,4 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 724 milyon dolar artışla 8,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları mayısta 2021 sonuna göre 2 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı borçlanmaları da 2,8 milyar dolar düşüşle 17,2 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 286 milyon dolar geriledi, tahvil stoku da 4 milyon dolar düşüşle 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 902 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 247 milyon dolar yükselişle 10,4 milyar dolara ulaştı.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, mayısta 2021 sonuna göre 894 milyon dolar artışla 5,6 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 156 milyon dolar yükselişle 1 milyar 39 milyon dolara çıktı.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 45,8 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar mayısta 2021 sonuna kıyasla 2,6 milyar dolar azalarak 104,9 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borç 814 milyon dolar artışla 7,9 milyar dolara yükseldi.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,2'si dolar, yüzde 33,4'ü avro, yüzde 1,6'sı Türk lirası ve yüzde 1,8'i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 38,6'sı dolar, yüzde 41,7'si avro, yüzde 16,4'ü Türk lirası ve yüzde 3,3'ü diğer döviz cinsleri ile gerçekleştirildi.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,3'ünü finansal kuruluşlar, yüzde 61,7'sini finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,1'i finansal kuruluşlar, yüzde 16,9'u finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 45,8 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayıs ayında azaldı - Son Dakika

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