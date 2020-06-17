Özel sektörün yurt dışı kredi borcu nisanda azaldı - Son Dakika

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu nisanda azaldı

Özel sektörün nisan ayı itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 8,1 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 173,6 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu nisanda azaldı, System.String[]

Özel sektörün nisan ayı itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 8,1 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 173,6 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2020 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, nisanda, 2019 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 7,4 milyar dolar azalarak 173,6 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 895 milyon dolar gerileyerek 8,1 milyar dolara indi.

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin nisanda, 2019 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar düşüşle 20,2 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar gerilerken, tahvil stoku 875 milyon dolar azalarak 2,8 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,6 milyar dolar azalırken, tahvil stoku ise 25 milyon dolar gerileyerek 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin nisanda, 2019 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 652 milyon dolar azalışla 5 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 24 milyon dolar düşüşle 1,7 milyar dolar oldu.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 42,9 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin nisan sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç geçen yıl sonuna göre 4,8 milyar dolar azalarak 120,8 milyar dolara geriledi. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 919 milyon dolar düşerek 7,9 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 173,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62'sinin dolar, yüzde 33,5'inin avro, yüzde 2,8'inin Türk lirası ve yüzde 1,7'sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. Toplam 8,1 milyar dolarlık kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 38,8'ini dolar, yüzde 34,3'ünü avro, yüzde 25,6'sını Türk lirası ve yüzde 1,3'ünü diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, nisan sonu itibarıyla uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 41,9'unu finansal, yüzde 58,1'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcunun oluşturduğu görüldü. Aynı dönemde, kısa vadeli kredi borçlanmalarının yüzde 76'sını finansal, yüzde 24'ünü finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu vade açısından incelendiğinde, nisan sonu itibarıyla 1 yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplam 42,9 milyar dolar olduğu gözlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 10:53 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Özel sektörün yurt dışı kredi borcu nisanda azaldı - Son Dakika Ekonomi

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