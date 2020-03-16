Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ocakta azaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ocakta azaldı - Son Dakika Ekonomi

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ocakta azaldı

6 saat önce

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu ocakta 8,4 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 189,8 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ocakta azaldı, System.String[]

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu ocakta 8,4 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 189,8 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2020 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.


Buna göre, ocakta özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2019 yıl sonuna göre 1,8 milyar dolar azalarak 189,8 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 1,1 milyar dolar azalarak 8,4 milyar dolara indi.

Bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları aynı dönemde 850 milyon dolar azaldı. Bu dönemde bankaların tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 210 milyon dolar artışla 27,4 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 308 milyon dolara azalırken, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 3,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 681 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 6 milyon dolar düşüşle 7,5 milyar dolara geriledi.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları ocakta geçen yıl sonuna kıyasla 786 milyon dolar azalışla 5,4 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 101 milyon dolar azalışla 1,6 milyar dolara indi.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 48,5 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ocakta 2019 yıl sonuna göre 1,8 milyar dolar azalarak 125,9 milyar dolara indi. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 1 milyar ABD doları azalarak 8 milyar dolara geriledi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 189,8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcun yüzde 61,7'si dolar, yüzde 32,9'u avro, yüzde 3,7'si Türk lirası ve yüzde 1,7'si ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli 8,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcun ise yüzde 44,9'u doları, yüzde 32'si avro, yüzde 22,4'ü Türk lirası ve yüzde 0,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 46,1'ini finansal kuruluşların, yüzde 53,9'unu finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 77,9'u finansal kuruluşlar, yüzde 22,1'i ise finansal olmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 48,5 milyar dolar tutarında oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti         
16:55
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu         
14:13
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti         
12:46
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak         
22:27
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu         
22:10
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak         
22:06
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık         
21:32
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor         
21:09
İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu         
21:07
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı         
21:07
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı         
21:01
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı         
20:36
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi         
20:13
Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 17:14:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ocakta azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]