Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredi borcu Ekim sonu itibarıyla 2018 yıl sonuna göre azaldı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Ekim ayına ait, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerini paylaştı. Buna göre, Ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 16,3 milyar dolar azalarak 193,1 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) da 4 milyar dolar azalarak 11,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.



Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 9,6 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,4 milyar dolar azalışla 27,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,0 milyar dolar azalmış, tahvil stoku ise 558 milyon dolar azalarak 3,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 997 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 454 milyon dolar artarak 6,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,3 milyar dolar azalışla 7,1 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 625 milyon dolar azalışla 2,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ekim sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 14,6 milyar dolar azalarak 131,0 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 4,1 milyar dolar azalarak 10,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.



Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 193,1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,8'inin dolar, yüzde 33,7'sinin Euro, yüzde 3,9'unun Türk lirası ve yüzde 1,6'sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 11,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 52'sinin dolar, yüzde 29,1'inin Euro, yüzde 18,3'ünün Türk lirası ve yüzde 0,6'sının diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.



Sektör dağılımı incelendiğinde, Ekim sonu itibarıyla, 193,1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 45,5'ini finansal kuruluşların, yüzde 54,5'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 11,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 73,4'ünü finansal kuruluşların, yüzde 26,6'sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.



Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 51,8 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi. - İSTANBUL