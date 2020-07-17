Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı - Son Dakika

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı

Mayıs ayı sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 17,3 milyar dolar, kısa vadeli borcu da 1,4 milyar dolar azaldı.

Mayıs ayı sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 17,3 milyar dolar, kısa vadeli borcu da 1,4 milyar dolar azaldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 Mayıs ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 17,3 milyar dolar azalarak 162,3 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,4 milyar dolar azalarak 7,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.


Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,2 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1 milyar dolar azalışla 20,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar azalmış, tahvil stoku ise 1,1 milyar dolar azalarak 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 10,4 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 636 milyon dolar azalarak 7,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 733 milyon dolar azalışla 4,9 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 346 milyon dolar azalışla 1,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.


Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 13,9 milyar dolar azalarak 112,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,4 milyar dolar azalarak 7,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.


Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 162,3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,6'sının dolar, yüzde 32,7'sinin Euro, yüzde 3'ünün Türk lirası ve yüzde 0,7'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 38,0'ının dolar, yüzde 36,3'ünün Euro, yüzde 24,2'sinin Türk lirası ve yüzde 1,5'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.


Sektör dağılımı incelendiğinde, Mayıs sonu itibarıyla, 162,3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 44,4'ünü finansal kuruluşların, yüzde 55,6'sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 7,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78,7'sini finansal kuruluşların, yüzde 21,3'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.


Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,1 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı - Son Dakika Ekonomi
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