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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayısta arttı - Son Dakika

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayısta arttı

13.07.2021 10:37
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Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayısta geçen yıl sonuna kıyasla 2 milyar dolar artışla 175,6 milyar dolar oldu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayısta geçen yıl sonuna kıyasla 2 milyar dolar artışla 175,6 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2021 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 2 milyar dolar artarak 175,6 milyar dolar oldu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, mayısta geçen yılın sonuna kıyasla 2,2 milyar dolar artarak 166 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 135 milyon dolar gerileyerek 9,6 milyar dolar oldu.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, mayısta geçen yılın sonuna göre bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı borçlanmaları da 406 milyon dolar azalışla 21,1 milyar dolar seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 549 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 4,2 milyar dolar artarken, tahvil stoku da 1,2 milyar doları artışla 8,9 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları mayısta geçen yılın sonuna kıyasla 294 milyon dolar azalışla 6,3 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 56 milyon dolar azalışla 1,2 milyar dolar oldu.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 42,6 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar, mayısta 2020 yıl sonuna göre 1,6 milyar dolar artarak 111,1 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 392 milyon dolar azalarak 9,1 milyar dolara geriledi.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,8'i dolar, yüzde 35,3'ü avro, yüzde 2,2'si Türk lirası ve yüzde 1,7'si ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 37,2'si dolar, yüzde 36,6'sı avro, yüzde 22,8'i Türk lirası ve yüzde 3,4'ü diğer döviz cinslerinden oluştuğu gözlendi.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 41,1'i finansal kuruluşlar, yüzde 58,9'u finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 84,2'si finansal kuruluşların, yüzde 15,8'ini finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,6 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayısta arttı

Döviz, Mayıs, dolar, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayısta arttı - Son Dakika Ekonomi


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