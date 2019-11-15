Özel sektörün yurtdışı borcu Eylül'de azaldı

Merkez Bankası verilerine göre 2019 Eylül döneminde 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 14,2 milyar dolar azalarak 195,3 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,5 milyar dolar azalarak 11,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Eylül dönemi özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerini açıkladı. Buna göre; Eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 14,2 milyar dolar azalarak 195,3 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,5 milyar dolar azalarak 11,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 8,6 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 242 milyon dolar artışla 28,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,9 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 548 milyon dolar azalarak 3,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,7 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 458 milyon dolar artarak 6,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,9 milyar dolar azalışla 7,5 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 566 milyon dolar azalışla 2,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Eylül sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 13,6 milyar dolar azalarak 132,0 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,5 milyar dolar azalarak 11,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.



Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 195,3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,9'unun dolar, yüzde 33,5'inin euro, yüzde 4,0'ının Türk lirası ve yüzde 1,6'sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 11,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 52,0'ının dolar, yüzde 28,9'unun euro, yüzde 18,5'inin Türk lirası ve yüzde 0,6'sının diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.



Sektör dağılımı incelendiğinde, Eylül sonu itibarıyla, 195,3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 46,5'ini finansal kuruluşların, yüzde 53,5'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 11,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 73,8'ini finansal kuruluşların, yüzde 26,2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 54,2 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi. - İSTANBUL