Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) SEPETLİ MOTOSİKLETLE TEM'DE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA
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(ÖZEL) SEPETLİ MOTOSİKLETLE TEM'DE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

1 saat önce

Kendi hayatlarını hiçe sayarak, sepetli motosikletle TEM'de tehlikeli yolculuk yapan 4'ü çocuk 6 kişi kameralara yakalandı.

(ÖZEL) SEPETLİ MOTOSİKLETLE TEM'DE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA, System.String[]

Kendi hayatlarını hiçe sayarak, sepetli motosikletle TEM'de tehlikeli yolculuk yapan 4'ü çocuk 6 kişi kameralara yakalandı. Motosiklet kullanan kişi dahil kimsenin kask takmaması da dikkat çekti.
Seyrantepe Mevkii'nde kameraya yakalanan tehlikeli yolculukta, motosikleti kullanan yetişkin kişinin arkasında bir çocuğun oturduğu görülüyor. Sonradan eklenmiş olduğu anlaşılan sepette ise biri iki çocuk ön tarafta otururken, bir kadın da kucağında bir çocukla arka tarafta oturuyor.
Motosiklet sürücüsü ve yolcuların hiçbirinin kaskının olmaması ise ayrıca dikkat çekiyor.

Görüntü Dökümü
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-TEM'de seyreden motosikletten görüntü
-Motosiklette bulunan çocuklardan detay görüntü
-Motosikletin araçların arasından ilerlemesi
-Motosikletten ve motosiklette bulunan kişilerden genel ve yakın detaylar 
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:16 Kaynak: DHA
Motosiklet, TEM Otoyolu, Güncel
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