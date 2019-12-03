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'Özel' sergi

7 saat önce

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Özel Eğitim Uygulama Merkezi 3. Kademe Okulunda eğitim gören 'özel' öğrencilerin yaptığı el emeği göz nuru ürünlerden oluşan bir sergi açıldı.

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Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Özel Eğitim Uygulama Merkezi 3. Kademe Okulunda eğitim gören 'özel' öğrencilerin yaptığı el emeği göz nuru ürünlerden oluşan bir sergi açıldı.


3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Samsun Medicana Hastanesi farkındalık oluşturmak amacıyla Canik Özel Eğitim Uygulama Merkezi 3. Kademe Okulu ile birlikte ortak bir çalışmaya imza attı. Özel Eğitim Okulunda bulunan öğretmenlerin ve öğrencilerin yaptığı yaklaşık 150'ye yakın el sanatı ürünler, Medicana Hastanesinde sergilendi. Sergi, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.


Serginin açılışında konuşan Canik Özel Eğitim Uygulama Merkezi 3. Kademe Okulu Müdürü Ayhan Aşkın, "Okulumuzun öğrencileri ve öğretmenlerimiz birlikte bu ürünleri yapıyorlar. Bu bir farkındalık oluşturmaktır. Bu sergiyle, öğrencilerimizin bir şeyler yapabildiğini anlatabildiysek ne mutlu bize" dedi.


Hastane olarak sosyal sorumluluk çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Hastane Kurumsal İletişim Sorumlusu Meral Kıvırcı ise "3 Aralık Engelliler Günü bizim için çok önemli bir gün. En büyük engelin sevgisizlik olduğunu düşünüyoruz ve engelleri birlikte aşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Dünya Engelliler Günü, Samsun, Canik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:06 Kaynak: İHA
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