(Özel) Sevgilisi tarafından vurulan kadının yaşadığı dehşet anları kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Sevgilisi tarafından vurulan kadının yaşadığı dehşet anları kamerada - Son Dakika

(Özel) Sevgilisi tarafından vurulan kadının yaşadığı dehşet anları kamerada

6 saat önce

Esenyurt'ta eski sevgilisi tarafından sokak ortasında vurulan genç kadının yaşadığı dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Özel) Sevgilisi tarafından vurulan kadının yaşadığı dehşet anları kamerada, System.String[]

Esenyurt'ta eski sevgilisi tarafından sokak ortasında vurulan genç kadının yaşadığı dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saçlarından metrelerce sürüklenip, kurşunlanan kadın şikayetçi oldu.


Olay, dün 07: 00 sıralarında Esenyurt Ardıçlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meltem Ç. isimli kadın annesinin evine geldiği esnada eski sevgilisi Volkan D.'nin saldırısına uğramıştı. Volkan D. eski sevgilisini önce saçlarından metrelerce sürüklemiş ardında darp etmişti. Ruhsatsız tabancasıyla Meltem Ç.'yi bacağından vuran zanlı, "Sonra kadın cinayetleri niye oluyor diyorsunuz. Bir kere erkeğe sormuyorlar ki niye öldürdü bu adam" diye bağırmıştı. Yaralı halde kaldırımda oturan çaresiz kadın ise "Volkan ne olur git polis geliyor, söz şikayetçi olmayacağım" diyerek yalvarmıştı. Zanlı, polis olay yerine gelmeden kaçarken, Meltem Ç. hastaneye kaldırılmıştı. Hayati tehlikesi bulunmayan kadın eski sevgilisi hakkında şikayetçi oldu.


Olay güvenlik kamerasında


Dehşet anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde koşarak kaçmaya çalışan Meltem Ç.'yi yakalayan Volkan D.'nin kadını saçından tutarak metrelerce sürüklediği görülüyor. Kadını bacağından vuran zanlının daha sonra elinde silah ile çevrede dolaştığı anlar görüntülere yansıyor.


Suç makinesi yakalandı


Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli Volkan D.'yi kısa sürede yakaladı. Birçok suçtan kaydı bulunan Volkan D.'nin uyuşturucu ticareti yapmak, 6136 sayılı ateşli silahlara ilişkin yasaya muhalefet, hırsızlık gibi 15 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Esenyurt, Ardıçlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:01 Kaynak: İHA
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