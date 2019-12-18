(Özel) Sevginin gücü felci yendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Sevginin gücü felci yendi - Son Dakika

(Özel) Sevginin gücü felci yendi

7 saat önce

Bursalı hayvansever, sahiplendiği felçli köpeği yeniden yürüttü.

(Özel) Sevginin gücü felci yendi, System.String[]

Bursalı hayvansever, sahiplendiği felçli köpeği yeniden yürüttü.


Uzun yıllar köpek fobisi olan Banu Baltacı, 9 yıl önce ilk köpeğini sahiplenerek köpek korkusunu yendi. Bundan sonra köpeklere ayrı bir sevgi besleyen Baltacı, köpeği olmadan dışarı çıkamaz duruma geldi. 6 ay önce sokakta görüp sahiplendiği Bıdık ismini verdiği köpek, kısa süre sonra felç olarak yürüyememeye başladı. Bu köpeği uzun süre bebek arabasında her gün gezdirmeye başladı. Baltacı, Bıdık'a ayrı ilgi ve alaka göstermeye başlayarak köpeğinin 6 ay sonra yürüteç sayesinde ilk adımlarına atmasına vesile oldu. Özel yaptırılan yürüteç sayesinde arka ayakları adım atmaya başlayan sevimli köpek, hayırseverlerin desteğiyle İstanbul'da göreceği fizik tedaviyle yürüteç olmadan yürüyeceği günü bekliyor.


Köpeğinin sahiplendikten sonra gençlik hastalığına yakalanıp felç olduğunu ifade eden Banu Baltacı, "Bundan 6 ay önce Bıdık'la sokakta karşılaştık. Başı boş geziyordu. Bıdık'ı biz aldık, kısırlaştırmasını yaptık. Özel veterinere götürdük. Yapılan test sonucunda gençlik hastası çıktı. Veterinere götürdükten birkaç gün sonra titremeleri başladı. Biz de onu hayatta tutmaya çalıştık. Çok şükür hayatta kaldı, ama maalesef felç kaldı. 4 ayağa ve boynu tutmuyor. Ama içimde bir umut vardı. İstanbul'da bulunan hayvanlara fizik tedavi hizmeti veren kliniğe götürdük. Bu tedaviyi hayvan severlerden destek isteyerek yaptırdım. Yardımseverlerin desteğiyle yürüteç alındı ve Bıdık ilk adımlarını arka ayaklarıyla atmaya başladı. 4 ayağının da yürüyebilmesi için tedaviye devam etmemiz lazım. Bunun için insanlardan yardım istedim. İnşallah gelecek yardımlarla birlikte iyileşip yürüyebilecek" dedi. - BURSA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul'u eleştirenlere Nasreddin Hocalı yanıt
Felçli köpek, özel yaptırılan yürüteç sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu

Son Dakika Haberleri
17:06 Uludağ'daki arama çalışmalarında iki erkek cesedi bulundu - Son Dakika
17:05 Salyangoz ihracatıyla 2 milyon dolar gelir sağlanıyor - Son Dakika
17:05 Destici: Asgari ücretin 2 bin 475 TL olmasını teklif ediyoruz - Son Dakika
17:00 Aliağalı kadın çiftçilere akademik destek - Son Dakika
17:00 Devrekli hanımlar el emeklerini pazara çıkardı - Son Dakika
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Son Dakika
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 17:09:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel) Sevginin gücü felci yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]