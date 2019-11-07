(Özel) Sevimli köpeğin metrobüs yolculuğu kamerada
7 saat önce
Beylikdüzü-Cevizlibağ metrobüsüne binen sevimli köpek vatandaşlarla birlikte yolculuk yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:03 Kaynak: İHA
Beylikdüzü- Cevizlibağ metrobüsüne binen sevimli köpek vatandaşlarla birlikte yolculuk yaptı. Sevimli köpeğin metrobüs yolculuğu kameralara yansıdı.
Beylikdüzü- Cevizlibağ hattında çalışan metrobüsün sevimli yolcusu görenleri şaşırttı. Geçtiğimiz gün Cumhuriyet Mahallesi durağından metrobüse binen sevimli köpek vatandaşlarla birlikte yolculuk yaptı. Köpeğin metrobüste uzanarak rahat bir şekilde yolculuk yaptığını gören vatandaşlar önce şaşırdı sonra ilgiyle izledi. Sevimli köpeğin Cevizlibağ istikametinde devam eden yolculuğu kameralara da yansıdı. - İSTANBUL
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