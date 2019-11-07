Son Dakika Haberleri: (Özel) Sevimli köpeğin metrobüs yolculuğu kamerada
Son Dakika Güncel (Özel) Sevimli köpeğin metrobüs yolculuğu kamerada

(Özel) Sevimli köpeğin metrobüs yolculuğu kamerada

7 saat önce

Beylikdüzü-Cevizlibağ metrobüsüne binen sevimli köpek vatandaşlarla birlikte yolculuk yaptı.

(Özel) Sevimli köpeğin metrobüs yolculuğu kamerada, System.String[]

Beylikdüzü- Cevizlibağ metrobüsüne binen sevimli köpek vatandaşlarla birlikte yolculuk yaptı. Sevimli köpeğin metrobüs yolculuğu kameralara yansıdı.


Beylikdüzü- Cevizlibağ hattında çalışan metrobüsün sevimli yolcusu görenleri şaşırttı. Geçtiğimiz gün Cumhuriyet Mahallesi durağından metrobüse binen sevimli köpek vatandaşlarla birlikte yolculuk yaptı. Köpeğin metrobüste uzanarak rahat bir şekilde yolculuk yaptığını gören vatandaşlar önce şaşırdı sonra ilgiyle izledi. Sevimli köpeğin Cevizlibağ istikametinde devam eden yolculuğu kameralara da yansıdı. - İSTANBUL

Beylikdüzü, Cevizlibağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:03 Kaynak: İHA
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