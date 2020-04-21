(Özel) Seyahat izin belgesi için kuyruk oluşturan vatandaşlara polisten banklı barikatlı önlem - Son Dakika

İstanbullular, şehirler arası yolculuk kısıtlamasının 15 gün daha uzatılacağının açıklanmasından sonra şehir dışına çıkabilmek kaymakamlıklara akın etti. Seyahat izin belgesi alabilmek için Pendik Kaymakamlığına gelen çok sayıda vatandaş kuyruk oluşturdu. Ayakta bekleyen vatandaşların dinlenebilmesi için banklar koyan polis, barikatlar kurarak vatandaşlar arasındaki sosyal mesafeyi korudu.



Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında şehirler arası yolculuk kısıtlamasının 15 gün daha uzatılacağı belirtilmişti. Vatandaşlar, şehir dışına çıkabilmek için kaymakamlıklara akın etti. Pendik Kaymakamlığına seyahat izin belgesi alabilmek için gelen vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de vatandaşlar arasındaki sosyal mesafeyi korumak için barikatlar kurarak insanları birbirinden ayırdı. Ayrıca ayakta beklemekten yorulanların dinlenebilmesi için de banklar yerleştirildi. Polis ekipleri sık sık vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Vatandaşlar kaymakamlık binasına sıra sıra alındı.



Sırada bekleyen bir vatandaş, "Gayet olumlu. Memurlarımız genellikle ilgili, sorularımıza cevap alıyoruz. Uygulamadan memnunuz. Herhangi bir yakınlaşmada memurlarımız gerekli uyarıyı yapıyor. Zor günlerden geçiyoruz. Herkes elini taşın altına koyuyor" dedi.



Bankta oturan bir vatandaş, "Uygulamayı beğendim çok güzel. İlgileniyorlar" diye konuştu. - İSTANBUL