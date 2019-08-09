Son Dakika Haberleri: (Özel) Seyir halinde olan aracın sürücüsü direksiyonu bırakıp yemek yedi
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(Özel) Seyir halinde olan aracın sürücüsü direksiyonu bırakıp yemek yedi

41 dakika önce

FSM Köprüsü girişinde seyir halinde olan araç sürücüsü direksiyon başındayken yemek yedi.

(Özel) Seyir halinde olan aracın sürücüsü direksiyonu bırakıp yemek yedi, System.String[]
FSM Köprüsü girişinde seyir halinde olan araç sürücüsü direksiyon başındayken yemek yedi. Görenleri şaşkına çeviren sorumsuz sürücü, adeta olası bir faciaya davetiye çıkardı. Sürücünün direksiyon başında yemek yediği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Edirne istikametinde ilerleyen panelvan tipi aracın sürücüsü, direksiyonu bırakarak yemek yedi. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer vatandaşların canını hiçe sayan sürücü adeta olası bir faciaya davetiye çıkardı. Direksiyon başındayken yemek yiyen sürücüyü fark eden vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, sürücünün yan koltuğunda oturan genç ise duruma aldırış etmedi. Sorumsuz sürücü, bitirdiği yemeğin çöplerini yanındaki gence verdikten sonra direksiyonu tutarak yoluna devam etti.

Aracıyla seyir halinde olan sürücünün direksiyonu bırakarak yemek yediği anlar yoldaki başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde araç sürücüsü direksiyonu bırakarak yemek yiyor. Yemeğini bitirdikten sonra direksiyonu tekrar tutup yoluna devam ediyor. - İSTANBUL
Fatih Sultan, Edirne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:24 Kaynak: İHA
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