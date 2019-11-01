Son Dakika Haberleri: (Özel) Seyir halindeki midibüs alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Seyir halindeki midibüs alev alev yandı

(Özel) Seyir halindeki midibüs alev alev yandı

7 saat önce

Bahçelievler'de seyir halindeki bir midibüs yolda birden alevlere teslim oldu.

(Özel) Seyir halindeki midibüs alev alev yandı, System.String[]

Bahçelievler'de seyir halindeki bir midibüs yolda birden alevlere teslim oldu. Küle dönen midibüs, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, dün saat 18.30 sıralarında Bahçelievler Kemal Sunal Caddesi üzerinde seyir halindeki bir midibüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LYP 673 plakalı midibüs, seyir halindeyken bir anda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Midibüsten dumanların yükseldiğini gören sürücü aracı durdurarak aşağıya inip itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahalenin ardından midibüste çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen midibüsün yoldan kaldırılmasıyla birlikte, cadde tekrar trafiğe açıldı. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:48 Kaynak: İHA
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